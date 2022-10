Auszeichnungen : Spanierin Luz Gabás gewinnt Planeta-Literaturpreis

Barcelona Seit 1952 wird der hochdotierte spanische Planeta-Preis vergeben. Die Autoren müssen ihre Manuskripte unter Pseudonym einreichen, damit auch Newcomer eien Chance haben.

Für die 71. Ausgabe des Wettbewerbs waren 856 unveröffentlichte Romane eingereicht worden - so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Premio Planeta. Es waren rund 200 mehr als im vergangenen Jahr. Den mit 200 000 Euro dotierten zweiten Preis bekam die Spanierin Cristina Campos für das Buch „Historias de Mujeres Casadas“ (Geschichten über verheiratete Frauen).

„Für mich müssen Romane lehren, unterhalten und bewegen. Und ich glaube, dass diese Geschichte, bei der auch ein Teil der spanischen Kolonialvergangenheit aufgearbeitet wird, all diese Anforderungen erfüllt“, sagte Gabás am Rande der Preisverleihung in Barcelona in den frühen Morgenstunden des Sonntags dem Fernsehsender RTVE.