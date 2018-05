später lesen Neues aus Hollywood Spielberg und DiCaprio planen Präsidenten-Biopic FOTO: Stephanie Pilick FOTO: Stephanie Pilick Teilen

Twittern

Teilen



Star-Regisseur Steven Spielberg (71) und Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (43) machten zuletzt bei der Gaunerkomödie „Catch Me If You Can“ (2003) gemeinsame Sache. Nun nehmen sie angeblich ein neues Projekt in Augenschein. dpa