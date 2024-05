Stars auf den Theaterbühnen im Großherzogtum Aktuelle Themen, Weltstars und jede Menge Emotionen

Barrie Kosky, Dmitri Tscherniakov, Romeo Castellucci, Isabelle Huppert, Berliner Ensemble und Nederlands Dans Theater: Weltberühmte Künstler und Kompagnien werden auch in der nächsten Spielzeit in den beiden städtischen Bühnen Luxemburgs, dem Grand Théâtre und dem Théâtre des Capuçins, erwartet. Divers, mehrsprachig und nah an den Fragestellungen der Zeit sei das Programm konzipiert, erklärt Intendant Tom Leick-Burns bei der Spielplanvorstellung im Grand Théâtre. „Wir wollen in unserem Programm abbilden, was wir hier in Luxemburg und darüber hinaus leben“, sagt Leick Burns.