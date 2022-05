Comeback : Sportfreunde Stiller veröffentlichen erste Single seit sechs Jahren: Stille(r) Superhelden

Die Sportfreunde Stiller sind zurück. Nach mehreren Jahren Pause feiern die Macher von „’54, ’74, ’90, 2006“ und „Ein Kompliment“ ihr Comeback. Wir durften einen Tag vor der Veröffentlichung reinhören und beantworten die Frage: Können sie es noch?

Die Sportfreunde Stiller sind wie Pommes. Kann man immer essen. Also hören. Ach, egal. Man würde sich die jetzt nicht beim Nobelitaliener auf der Piazza del Duomo in Mailand bestellen (also die Pommes, nicht die Sportis ... wie komme ich aus der Nummer wieder raus?). Aber: Selbst dort würden sie schmecken. Sind eben nicht das perfekteste Gericht der Welt, aber ganz, ganz oft vollkommen in Ordnung. Und: Würde man aus unbegreiflichen Gründen sechs Jahre lang keine Pommes essen – schon der Gedanke ist grässlich –, würden die Fritten sofort wieder schmecken. Wie die Sportfreunde. Ha! Übergang gelungen. Sie sind wieder da, die Jungs aus Germering bei München. Und sie schmecken noch.

Sportfreunde Stiller mit neuer Single „Alright“

Sechs Jahre ist es her, dass die Sportfreunde Stiller ihr letztes Album veröffentlicht haben. Sechs Jahre, in denen in dieser Welt jede Menge Mist passiert ist, sind wir ehrlich. Wir hätten die leichte Gute-Laune-Kost der Sportis in dieser Zeit also gut gebrauchen können. 2020 kündigten sie ihr Comeback an. Gerade dann, als es wegen der Pandemie in vielen Köpfen sehr dunkel wurde. Im Mai 2022 sind sie nun also zurück (warum es seit 2020 nicht gerade heller geworden ist, ist bekannt). Als musikalischer Superheld, der die gute Laune in unseren Ohren retten soll. Aber die entscheidende Frage ist: Können Sie es noch, oder sind sie eingestaubte Helden wie einst Blaubarschbube in dieser einen Spongebob-Folge? Kennen Sie nicht? Mist, aber vielleicht wissen Sie, was ich meine.