Konzert : „Der ist gut. Wirklich gut!“

Wiltingen Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Joseph Moog am Klavier auf dem Weingut Van Volxem an der Saar.

Das erwies sich schon in Mozarts d-Moll-Klavierkonzert. Gerade noch hatten die Staatsphilharmonie und Dirigent Michael Francis dem Einleitungstutti Energie und akustisches Profil mitgegeben, hatten die Musik auftrumpfen lassen und waren doch bereit zu Zwischentönen. Jetzt, in der kurzzeitigen Stille danach setzt der Pianist ein – gradlinig schnörkellos, ganz auf Mozarts Musik konzentriert. Von Anfang an erspart sich Joseph Moog alle Manierismen, alle romantisierenden Beiklänge und erst recht alle oberflächliche Fingerfertigkeit. Es ist ein Klavierspiel, sachlich und sensibel zugleich. In den großen Kadenzen verbindet Moog eindringlich Virtuosität und Nachdenklichkeit. Und der energische, fast explodierende Einstieg zum Finale: Wie klar, wie eindeutig modelliert Moog ihn heraus!