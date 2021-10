Ausstellung : Simeonstift zeigt Werke aus der eigenen Sammlung

Der Maler Fritz von Wille (1860-1941) war oft in der Eifel unterwegs. Sein Bild zeigt die Landschaft bei Sötenich, heute ein Ortsteil von Kall im Kreis Euskirchen. Foto: Stadtmuseum Simeonstift

Trier Ob Dresden, Wien oder Berlin: Bei einem Besuch von Großstädten steht ein Gang durch die Gemäldegalerien für Kunstliebhaber dazu. Trier hat es zu einer eigenen Gemäldegalerie allerdings nie gebracht.

„In Trier mag es keine räumliche Gemäldegalerie geben. Qualitätvolle Bilder, um eine solche zu bestücken, bietet die städtische Kunstsammlung jedoch in Hülle und Fülle“, sagt Kulturdezernent Markus Nöhl über das Ausstellungsprojekt „Eine Gemäldegalerie für Trier“.

„Es war uns ein besonderes Anliegen, in unserer Gemäldegalerie die Werke einmal ganz für sich sprechen zu lassen, ohne dass sie stellvertretend für ein bestimmtes Thema oder eine Epoche stehen“, erklärt Museumsdirektorin Elisabeth Dühr das Konzept der Ausstellung im städtischen Museum Simeonstift, das jährlich rund 40 000 – und nicht wie irrtümlich am Montag geschrieben – 10 000 Besucher zählt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Die Ausstellung endet am 24. April 2022.