Neuer Film : Star-Besetzung um Emma Stone für Lanthimos-Film

Los Angeles Regisseur Yorgos Lanthimos ist ein Star des europäischen Autorenkinos. Für seinen neuen Film hat er wieder eine hochkarätige Besetzung parat.

Neben Oscar-Preisträgerin Emma Stone (33, „La La Land“) sind Willem Dafoe (67, „Nightmare Alley“), Jesse Plemons (34, „The Power of the Dog“) und Margaret Qualley (27, „Once Upon a Time in Hollywood“) bei dem Film „And“ an Bord, wie das Studio Searchlight Pictures bekanntgab.