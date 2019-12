Science-Fiction-Saga : „Star Wars 9“ startet erfolgreich an den Kinokassen

„Star Wars 9“ startet erfolgreich an den Kinokassen

Mark Hamill bei der Weltpremiere von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa.

New York Die Analysten haben sich zwar leicht getäuscht, aber Disney ist zufrieden: Der neue „Star Wars“-Film hat an seinem Startwochenende überzeugt.

Der mit Spannung erwartete „Star Wars“-Film „Der Aufstieg Skywalkers“ ist an den Kinokassen erfolgreich gestartet - aber hinter den ganz hohen Prognosen zurückgeblieben.

An seinem ersten Wochenende spielte der letzte Teil der dritten „Star Wars“-Trilogie nach Angaben der Branchenseite „Box Office Mojo“ 175,5 Millionen Dollar (etwa 158 Millionen Euro) in Nordamerika ein.

Außerhalb Nordamerikas spielte „Der Aufstieg Skywalkers“ demnach 198 Millionen Dollar ein - darunter knapp 22 Millionen Dollar in Deutschland, was nur von dem Einspielergebnis in Großbritannien mit knapp 27 Millionen übertroffen wurde.