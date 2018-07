später lesen Fortsetzung Stars bei „Mamma Mia 2“-Premiere in London FOTO: Ian West FOTO: Ian West Teilen

Promi-Auflauf in London: Zur Premiere des Kinofilms „Mamma Mia! Here We Go Again“ sind am Montagabend Stars wie Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep und Cher erschienen. dpa