Corona-Krise : Streaming-Filme einmalig für Oscars zugelassen

Los Angeles Die Corona-Krise wirbelt auch das Oscar-Regelwerk durcheinander. Filme, die nicht im Kino gelaufen sind, könnten tatsächlich eine Trophäe gewinnen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie können in diesem Jahr einmalig auch Filme in die Oscar-Auswahl kommen, die nie im Kino waren, sondern ausschließlich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Das teilte die Academy in der Nacht zum Mittwoch in Los Angeles mit.