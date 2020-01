Konzert : So war es bei Sum 41 in Luxemburg: Pop-Punk zur Wochenmitte

So war es bei Sum 41 in Luxemburg: Pop-Punk zur Wochenmitte

Luxemburg Große Party in der LuxExpo: Das den Atelier organisierte ein Konzert mit den Genre-Größen Sum 41 und Zebrahead.

Mittwochabende dürfen als Bergfest der Woche ordentlich gefeiert werden: 2400 Menschen sind dafür in die LuxExpo gekommen, um sich Sum 41 und Zebrahead anzusehen. Blaue Flecken und Moshpit inklusive, denn an diesem Abend geht es im vorderen Drittel der Halle hoch her.

Beide Bands wissen zu überzeugen: Pop-Punk vom Feinsten erschallt aus den Boxen, und schon Zebrahead als Support schafft es offenbar mühelos, die Massen mitzunehmen. Die Band aus Orange County in Kalifornien besteht seit 1996 und hat 40 Minuten Zeit, um auf die Hauptkünstler vorzubereiten. Mit melodiösem Pop-Punk, der durchaus aggressiv nach vorne geht und mit Rap-Einlagen besticht, können die Amerikaner diese Aufgabe mit Bravour leisten. In ihrer Heimat gelten sie noch immer als Underground-Band, haben aber eine riesige Fanbasis in Japan und sind in Europa immer wieder gern gesehener Gast auf etlichen Festivals.