Independent-Filme : Sundance-Festival in Utah virtuell eröffnet

Park City Hochkarätige Independent-Filme und viele Hollywood-Stars - das Sundance-Festival hat seinen ganz eigenen Charme. In diesem Jahr aber ist vieles anders.

Wegen der Corona-Pandemie findet das von Robert Redford begründete Festival für Independent-Filme in dem Wintersportort Park City ohne den üblichen Besucherandrang vor Ort statt. Zuschauer in aller Welt können aber in den nächsten Tagen online mehr als 70 Spielfilme sehen.

Zur Eröffnung feierte unter anderem die Dokumentation „In the Same Breath“ seine Weltpremiere. Regisseurin Nanfu Wang zeigt darin auf, wie die Behörden in China und in den USA auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagiert haben.