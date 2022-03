Popdrama : „Superbusen“ feiert Debüt am Theater Chemnitz

Chemnitz Mit der Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau hat Paula Irmschler 2020 ihr Romandebüt vorgelegt. Zwei Jahre später hat das Theater Chemnitz das Popdrama „Superbusen“ auf die Bühne gebracht.

Eine ganze Großstadt ist in jenen Tagen aufgewühlt und verunsichert - so wie auch Gisela, die Hauptfigur in Paula Irmschlers Roman „Superbusen“, die nach ihrer Rückkehr aus Berlin in das Demo-Geschehen schlittert. Am Samstag hat die Geschichte nun als Popdrama ihr Debüt auf der Theaterbühne gefeiert. Regisseurin Kathrin Brune inszeniert die späte Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau als szenisch-musikalischen Roadtrip, bei dem eine eigens zusammengestellte „Superbusen“-Band für Livemusik sorgt.