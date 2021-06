30 Jahre : Susan Sarandon und Geena Davis feiern „Thelma&Louise“

Los Angeles Die beiden Schauspielerinnen sind als Thelma und Louise unvergessen. Ihr gemeinsamer Film kam vor drei jahrzehnten in die Kinos. Das wollen sie feiern - mit ihren Fans.

„Feiert mit uns“, schrieb Sarandon am Freitag auf Twitter zu der Ankündigung einer Drive-In-Vorführung des Films am 18. Juni in Los Angeles. Die beiden Stars wollen dort Rede und Antwort stehen. Der Erlös soll einer Lebensmitteltafel und Davis' gemeinnütziger Organisation „Geena Davis Institute on Gender in Media“ zufließen, die sich für größeren Einfluss von Frauen in der Film- und Fernsehindustrie einsetzt.