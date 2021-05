Auszeichnung : Syrische Schwimmerin Yusra Mardini erhält Influencerpreis

Die Schwimmerin Yusra Mardini hat für ihren Auftritt in den Sozialen Medien einen Influencerpreis erhalten. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Hamburg Sie rettete schwimmend ein Flüchtlingsboot und war bei den Olympischen Spielen im Flüchtlingsteam. Nun erhält die syrische Schwimmerin Yusra Mardini einen „About you“-Award der Kategorie Sports.

Die syrische Schwimmerin und UN-Sonderbotschafterin Yusra Mardini hat für ihren Auftritt in den Sozialen Medien einen Influencerpreis erhalten.

Mardini hatte 2015 für Schlagzeilen gesorgt: Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie in der Ägäis ein vom Kentern bedrohtes Flüchtlingsboot schwimmend nach dreieinhalb Stunden sicher an Land gebracht. „Ich bin sehr dankbar, dass ich lebe. Als ich angefangen habe, zu schwimmen, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass Sport mir das Leben retten würde“, sagte Mardini in ihrer Dankesrede. Heute wolle sie Kinder und Flüchtlinge auf der ganzen Welt dazu zu inspirieren, für die eigenen Träume zu kämpfen und nicht aufzugeben. Auf Instagram folgen ihr mehr als 130.000 Abonnenten.