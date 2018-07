Tanztheater Pina Bausch - Drama in der Chefetage

Es kriselt am berühmten Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Die Rede ist von Mobbing und ruppigem Führungsstil, außerdem gibt es noch keinen Spielplan für die nächste Saison. Von Ulrike Hofsähs, dpa

Die Vorwürfe bringen die erst seit gut einem Jahr amtierende Intendantin Adolphe Binder in Bedrängnis. Der Stuhl der 49 Jahre alten künstlerischen Leiterin der Kompanie wackelt.

Am Mittwochabend traf sich der Beirat des Tanztheaters, schon zum zweiten Mal binnen einer Woche. Eine Entscheidung wurde aber wieder vertagt - obwohl Stadtdirektor Johannes Slawig sagt, eine rasche Entscheidung sei nötig, der Schwebezustand nicht länger hinnehmbar.

„Es rumort schon seit längerem“, sagt ein Mitglied des Kontrollgremiums über den „ziemlich weitgediehenen Konflikt“. Hintergrund scheint ein Dauerstreit zwischen der erst kurz in Wuppertal arbeitenden Binder und dem Geschäftsführer Dirk Hesse zu sein. Er ist seit 2011 im Amt und hat das letzte Wort.

Ein offenkundiges Problem ist, dass das Tanztheater, das regelmäßig vor großem Publikum auch in Paris, London, New York und Asien auftritt, noch keinen endgültigen Spielplan für die bevorstehende Saison hat. Der Plan sei von der Geschäftsführung nicht genehmigt worden, heißt es im Haus. Kritik gibt es offenbar an der Auswahl der Stücke und ob sie mit den derzeitigen Tänzern gut aufzuführen seien. Bislang hat das Tanztheater in Wuppertal ab dem 13. September nur vier Aufführungen des Stücks „Vollmond“ im Plan.

Binder ist erst seit Mai 2017 in Wuppertal. Unter ihrer Leitung haben die Tänzer weithin beachtet erstmals zwei abendfüllende Stücke aufgeführt, die nicht von der berühmten, 2009 gestorbenen Choreographin Pina Bausch, stammen. Deren gefeierte Kreationen, von „Café Müller“ bis „Nelken“, sind aber auch weiter das Herzstück des Tanztheaters und werden in aller Welt aufgeführt. Einige Tänzer der rund 30-köpfigen Kompanie sind seit Jahrzehnten dabei und kennen die Stücke von Anfang an. Doch klar ist auch, dass das Ensemble sich neun Jahre nach dem Tod seiner Prinzipalin auch für anderes öffnen muss.

Verantwortliche der Stadt antworten mit vielsagendem Schweigen auf die Frage, was denn dran sei an den Vorwürfen gegen Binder. Im Hintergrund tagen die Gremien aber im Krisenmodus. Am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) ein Spitzengespräch mit Repräsentanten der Stadt über die Zukunft des Tanztheaters. Das Land fördert das Haus jährlich mit 1,2 Millionen Euro.

Von der Debatte über die Führungsetage wurden die Tänzer überrascht. Die Kompanie gastiert derzeit in Paris, von wo aus sie sich mit einer Erklärung meldet: Sie seien weder an Diskussionen mit Management und Beirat beteiligt, noch hätten sie Informationen über Vorwürfe gegen Intendanz oder Geschäftsführung erhalten. Adolphe Binder hat sich bislang nicht zu Wort gemeldet. Am Freitag kommen alle zurück. „Wenn es eine Entscheidung gibt, werden zuerst unsere Tänzerinnen und Tänzer informiert“, sagte eine Sprecherin der Stadt.

