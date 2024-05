Trier Remy, Fang Yi, Vittoria: In Trier tanzt die Welt!

Die Choreografen: Der in den Niederlanden lebende und mehrfach ausgezeichnete Remy Tilburg ist nicht wirklich ein Newcomer. In seinem Heimatland ist der junge Künstler längst ein angesehener Choreograf, dessen vielfältige Projekte Einfallsreichtum und tänzerisches Können verraten. Der 1989 geborene Tänzer und Choreograf studierte an der Amsterdam University of Arts. Nach seinem Abschluss arbeitete er mit renommierten Tanzcompagnien zusammen. Zehn Jahre lang war er Mitglied des Ensembles des berühmten Nederlands Dans Theater, dem derzeit wohl besten Tanztheater weltweit. Inzwischen arbeitet Tilburg freiberuflich und veranstaltet unter anderem auch Tanzworkshops, in denen er vermittelt, was ihm Kunst und Tanz bedeuten, nämlich Freiheit. Womit er ganz nah beim Klassiker Friedrich Schiller ist, dem sich in der Freiheit der Kunst die universelle Freiheit des Menschen darstellte. In Trier zu choreografieren sei für ihn eine wunderbare Gelegenheit und eine Herausforderung, sagt der Künstler im Gespräch.