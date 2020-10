In den „Tagesthemen“ : Tausende Likes für Ärzte-Auftritt in den ARD-„Tagesthemen“

Berlin Das gab es noch nie: Die „Tagesthemen“ werden mit Livemusik eröffnet. Die Ärzte waren zu Gast in der Nachrichtensendung, um auf die Existenznöte von Künstlern aufmerksam zu machen. Tausende im Netz finden das gut - Kritik an dem Auftritt gibt es aber auch.

Twitter-Nutzer sprachen von einer „coolen Aktion“ und einer „tollen Idee“, der Beitrag des Senders erhielt Tausende Likes. Einen halben Tag nach der Veröffentlichung hatte das Video am Samstagvormittag auf Instagram über eine halbe Million Aufrufe. Auch hier kommentierten Hunderte Nutzer den Auftritt. Manche kritisierten allerdings auch, dass der Sender der Band dadurch kostenlose Werbung für ihr neues Album „Hell“ ermögliche, das am Freitag erschienen war.

Die Band appellierte in der ARD-Sendung an die Politik, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen. Die Menschen, die in der Musikszene arbeiten, würden in Zeiten von Corona ignoriert, sagte Ärzte-Sänger Farin Urlaub. „Das Problem ist tatsächlich, wir nehmen Kultur als gegeben hin, Kultur ist einfach immer da.“