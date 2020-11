Preisverleihung : Taylor Swift räumt bei American Music Awards erneut ab

Taylor Swift, Gewinnerin bei den American Music Awards auch in diesem Jahr. Foto: Uncredited/ABC/AP/dpa

Los Angeles Kein Publikum im Saal, doch auf der Bühne gaben sich die Stars die Klinke in die Hand. Die American Music Awards sind vergeben worden.

Die US-Sängerin Taylor Swift (30) hat wie im Vorjahr bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in der Top-Sparte als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet.