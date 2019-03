Bevor er sich an der Staatlichen Hochschule für Musik Berlin zum Sänger ausbilden ließ, erlernte Cordan, Jahrgang 1941, in Trier den Beruf des Drogisten und arbeitete dann als Chemielaborant in Berlin. Stationen seiner Karriere waren das Opernhaus Köln, Städtebundtheater Hof, Landestheater Salzburg, Stadttheater Augsburg und die Städtischen Bühnen Essen. Als freier Sänger trat Cordan dann in zahlreichen europäischen Opern- und Konzerthäusern auf.

