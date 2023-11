Empfehlung und Sendetermine Die besten Weihnachtsfilme (und wo sie zu sehen sind)

Der kleine Lord ist ein Muss an Weihnachten. Die Geschichte um den kleinen Cedric, der in der Arbeiterklasse New Yorks aufwächst, die die Aristokratie strikt ablehnt, ist so herzerwärmend und sympathisch. Denn Cedric erfährt plötzlich, dass er ein Lord ist, dessen englischer Großvater ihn nach Jahren der Ablehnung endlich kennenlernen will. Der Earl of Dorincourt ist ein kaltherziger alter Mann, der den Kungen nach seiner Art erziehen will, doch er hat nicht mit dem großzügigen und liebenswerten Charakter des Jungen gerechnet, der sich nicht von seiner Mutter, die der Earl ablehnt, entfernen oder mit teuren Geschenken kaufen lässt. Doch dann tritt eine boshafte Schwindlerin auf den Plan, die ihren Sohn für den rechtmäßigen Erben des Titels hält. Spannung, Witz und sympathische Darsteller erwarten den Zuschauer.