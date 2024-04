„Ohio Players“ The Black Keys bringen Album mit vielen Mitspielern

Einflüsse aus Funk, Soul und Pop mischen sich auf „Ohio Players“ mit schmutzigem Rock. „Wir hatten keine Scheu davor, Spaß zu haben“, sagt Auerbach, „und uns all dem hinzugeben, was wir schon immer geliebt haben.“ Ein besonders großer Anteil am Groove des Albums dürfte dabei Beck zuzuschreiben sein, für den das Duo schon 2003 als Vorband Shows eröffnete. Als Songschreiber arbeitete Beck nun an gleich sieben der 14 Titel mit, hinzu kamen Einsätze als Vokalist und Instrumentalist. Sowohl der Opener „This Is Nowhere“ als auch das Schlussstück „Everytime You Leave“ entstanden unter seiner Mitwirkung.