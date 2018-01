später lesen Kinocharts „The Commuter“ steigt auf Platz drei ein FOTO: Jay Maidment FOTO: Jay Maidment Teilen

Nur ein Neuling hat es am Wochenende in die Top Fünf der deutschen Kinocharts geschafft: Der Actionthriller „The Commuter“ startete mit 185 000 Besuchern auf Platz drei, wie Media Control am Montag mitteilte. dpa