Konzert The Jacksons in München - Party mit schlechter Akustik

Die Jacksons stehen für eine Mischung aus Soul, Pop, Funk und Rhythm and Blues. In den 1960-er-Jahren fingen die Brüder an, Musik zu machen, erst Jacky, Jermaine und Tito. Mit Michael und Marlon wurden sie schließlich The Jackson Five und ergatterten 1969 einen Vertrag mit dem berühmten Soul-Label Motown, anfangs noch unter den Fittichen von Soul-Diva Diana Ross. Gleich ihre erste Single „I Want You Back“ wurde ein Erfolg.