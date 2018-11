später lesen Westerndrama „The Rider“ gewinnt bei Gotham Awards FOTO: Andy Kropa FOTO: Andy Kropa Teilen

Das Western-Drama „The Rider“ hat bei der Verleihung der Gotham Awards in der Nacht zum Dienstag in New York den Spitzenpreis als bester Film gewonnen. dpa