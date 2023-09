Die Spielzeit 2023/24 startet Wir begrüßen die Neuen am Ensemble in Trier

„Extrem teures Gift“ oder „Die Leiden des jungen Werther“, Falstaff“, „Der Trafikant“, „Die Fledermaus“ oder „Brokeback Mountain“ — auf dem Spielplan des Theaters Trier stehen bis ins kommende Jahr viele neue Stücke. Bevor es losgeht und sich jedes Ensemble-Mitglieder in neuen Rollen oder Partien dem Publikum künstlerisch vorstellt, verraten alle, auf was sie sich in Trier freuen. Die Spielzeit startet am Samstag, 9. September, im Großen Haus mit der Premiere „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ rund um Hildegard Knef und mit Theaterfest und der -gala am Sonntag 10. September, 13.30 und 19 Uhr.