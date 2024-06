Umstrittenes Tanztheater Beschwerde über Aufführung in Trier: Ist dieses Dornröschen kindgerecht?

Für sein Ballett „Dornröschen“ hat der Trierer Tanz-Spartenleiter Roberto Scafati viel Lob eingeheimst, nicht nur nach der Premiere im April 2019 am Theater Trier, sondern bereits zuvor in Ulm, wo er die Produktion 2018 entwickelt hatte. Nun hat das Theater das Stück drei Mal als „Wiederaufnahme für Familien“ auf den Spielplan gesetzt und erntet Widerspruch. Theaterbesucherin Dr. Asadeh Ansari-Bodewein hat sich sogar so geärgert, dass sie ihre Kritik nicht nur ans Theater schickte, sondern auch an den Oberbürgermeister und den TV. Ihr Gedanke dabei: „Vielleicht bin ich ja nicht die Einzige, die sich an der letzten Aufführung gestört hat.“ So hat sie den Besuch des Balletts erlebt: