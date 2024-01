Theater-Premiere „Ich kann nicht arbeiten ohne Humor“

Die Uraufführung in St. Petersburg im Jahr 1896 war ein veritabler Reinfall. „Das Theater atmete Bosheit, die Luft war explosiv vor Hass”, notierte der frustrierte Autor in einem Brief. Doch noch im selben Jahr lernte Anton Tschechow den Regisseur Konstantin Stanislawski kennen, der für sein 1898 gegründetes „Moskauer Künstlertheater“ einen neuen Inszenierungsstil entwickelte. Das „innerliche Erleben“ sollten seine Schauspieler in „äußere Aktionen“ umsetzen, althergebrachte Rollenfächer ignorieren und ihre Figuren „individuell gestalten“. Mit diesen Vorgaben brachte er zwei Jahre nach der ausgebuhten Erstaufführung „seine“ Version von Tschechows „Möwe“ auf die Bühne – und die wurde zu einer legendären Inszenierung. Heißt das, der Erfolg eines Stückes steht und fällt mit der Regie? Frank Hoffmann zögert mit der Antwort. „Das zu behaupten wäre anmaßend nicht nur für mich, sondern für meinen ganzen Berufsstand“, sagt er schließlich. „Was ich allerdings sagen kann: Dieses Stück ist ein Leckerbissen für Regisseure.“ Dabei hätte er diesen Leckerbissen fast verschmäht – und sich um seine erste Auseinandersetzung mit dem russischen Dramatiker überhaupt gebracht. Als Manfred Langner ihn fragte, ob er „Die Möwe“ in Trier auf die Bühne bringen wolle, hatte er mit Blick auf die gegenwärtigen Ereignisse spontan abgelehnt. Angesichts von Putins Angriffskrieg könne er unmöglich ein russisches Stück inszenieren. Doch dann habe er es gelesen – mit wachsender Begeisterung – und einen Weg gefunden, den Krieg in seiner Inszenierung zu verarbeiten. Ohne jedoch in den Text einzugreifen oder ihn umzuschreiben, wie der Intendant des Luxemburger Nationaltheaters und ehemalige Leiter der Ruhrfestspiele Recklinghausen betont. „Das klingt jetzt sehr groß“, gibt er zu. Aber: „Der Krieg ist präsent in seiner Abwesenheit.“ So wie er auch in Moskau oder St. Petersburg bei einer gewissen Bevölkerungsschicht abwesend ist. Und irgendwann im Verlauf des Abends werde das Publikum („hoffentlich!“) merken, dass etwas passiert. „Wenn man nämlich Tschechow genau liest, spürt man, wie er – ebenso wie die heutigen Autoren und Regimekritiker in Russland – unter der Diktatur gelitten und entsprechend vorsichtig geschrieben hat.“ So sagt der erfolgreiche Schriftsteller Trigorin in einer Szene, dass Menschen, die der Regierung missfallen, „auf die Insel geschickt werden“. Was nichts anderes sei als ein diskreter Hinweis auf die Gulags, die es bereits zu Tschechows Zeiten gab. Auch Tschechow, der 1904 im Alter von 44 Jahren in Badenweiler gestorben ist, habe Angst vor der Zensur im zaristischen Russland gehabt und sich entsprechend „vorsichtig“ verhalten. So habe er etwa Szenen umgeschrieben, (außereheliche) Beziehungen zwischen den Geschlechtern nur angedeutet, um den Unmut der Herrschenden zu vermeiden. Das wisse er, erzählt Hoffmann, von einem russischen Studenten, der kurz nach Kriegsbeginn aus seinem Land geflohen sei und nun an einem seiner Seminare im Fach Theaterwissenschaft an der Universität Luxemburg teilnehme und ein wahrer Tschechow-Kenner sei.Der Autor hat „Die Möwe“ als „Komödie“ bezeichnet. Kann man ein Stück, dessen Held sich am Ende erschießt, wirklich diesem Genre zuordnen? Er müsse da an Samuel Beckett denken, sagt Hoffmann. „In seiner Berliner Inszenierung von ,Warten auf Godot‘ von 1975 etwa hat er versucht, aus Wladimir und Estragon Clowns zu machen. Nun sind Becketts Dramen nicht bekannt als Komödien, sondern als große Tragödien über die menschliche Existenz. Und da schließt sich vielleicht der Kreis: Tschechow schreibt Tragödien, die furchtbar komisch sind. Wie das Leben eben. So wie man bei einem Begräbnis manchmal sogar lachen muss, so traurig der Anlass auch ist. Tschechows Dramen sind so grotesk-tragisch verzweifelt, dass sie fast schon wieder komisch sind.“ Als Beispiel führt er an, dass in der „Möwe“ jeder und jede eine oder einen liebt, der diese Gefühle nicht erwidert. „Das hat fast schon etwas von einer Boulevardkomödie. Von einer tragischen Boulevardkomödie.“ Was dem Regisseur sehr entgegenkommt: „Denn ich kann nicht inszenieren ohne Humor.“