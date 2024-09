Premiere im Theater Trier Schwanensee: Ein Juwel der Ballett-Geschichte wird neu gefasst

Trier · Ein neuer Blick auf Weltberühmtes: Im Theater Trier feiert am Samstag das Ballett „Schwanensee“ in der Inszenierung von Roberto Scafati Premiere. Was es zu erwarten gibt.

26.09.2024 , 13:31 Uhr

Eine Szene aus der Probe für „Schwanensee“. Das Stück feiert in der Inszenierung von Roberto Scafati am 28. September Premiere im Theater Trier. Foto: Theater Trier

Von Eva-Maria Reuther