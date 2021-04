Theater Trier : Führungsteam fürs Theater wird vergrößert

Update Trier Das Theater Trier verlängert die Verträge mit dem Intendanten Manfred Langner und mit Jochem Hochstenbach jeweils um fünf Jahre. Außerdem wird das Führungsduo durch Lajos Wenzel verstärkt, der als zweiter Intendant von Neuwied an den Augustinerhof wechselt.

Beides hat am Mittwochabend der Steuerungsausschuss der Stadt Trier mit großer Mehrheit beschlossen. Am Donnerstagmittag informierte Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Öffentlichkeit im Foyer des Theaters über die Details. Lajos Wenzel, derzeit Intendant an der Landesbühne in Neuwied, wird in Trier auch als Nachfolger von Jean-Claude Berutti als Operndirektor fungieren. Ein besonderer Clou: Die zweite Intendantenstelle kostet kein zusätzliches Geld. Sie wird durch Umschichtungen im künstlerischen Etat des Theaters finanziert.