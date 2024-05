Ballett-Premiere auf Trierer Bühne Warum der neue Tanzabend im Theater die Besucher inspiriert

Trier · Einen hinreißenden Ballettabend präsentierte die Tanzsparte des Theaters Trier mit seiner neuen Produktion. Am Samstag feierte „Crossing Borders“ Premiere. Was die Produktion so reizvoll macht.

26.05.2024 , 15:14 Uhr

Eine Szene aus „Crossing Borders“am Trierer Theater. Foto: Theater Trier, Sylvain Guillot/Sylvain Guillot

Von Eva-Maria Reuther