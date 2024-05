Schauspiel, Oper, Tanz Theater Trier: So sieht der neue Spielplan aus

Wenn die nächste Spielzeit des Theaters Trier am 28. September mit Tschaikowskys „Schwanensee“ eröffnet wird, dem Ballettklassiker schlechthin, dann braucht sich der bewährte Tanzchef Roberto Scafati um den Publikumsandrang nicht zu sorgen. Noch bietet das Große Haus am Augustinerhof den passenden Rahmen für das zeitlos-schöne, wenn auch reichlich oft inszenierte Märchen, dessen Stoff Scafati als Geschichte über das Erwachsenwerden zwischen digitaler und realer Welt zu modernisieren verspricht. Übernächstes Jahr wird das Haus vermutlich wegen Baustelle geschlossen sein und kein ähnlich würdiger Rahmen wird dann für so großes Tanztheater bereit stehen. Warum also nicht noch einmal groß aufspielen?!