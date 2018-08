Theaterkasse nun auch samstags geöffnet

(red) Mit Beginn der neuen Spielzeit am Theater gelten für dessen Kasse neue Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag sind die Mitarbeiter nun von 10 bis 18 Uhr erreichbar sowie nun auch samstags von 10 bis 13 Uhr.

Die Abendkasse öffnet wie gewohnt jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Die neue Spielzeit wird am 30. August mit dem 1. Sinfoniekonzert unter der Leitung des neuen GMD Jochem Hochstenbach, dem Theaterfest am 8. September und schließlich der Uraufführung von „Marx‘ Bankett“ unter der Regie des neuen Intendanten Manfred Langner am 15. September eröffnet. Bereits jetzt können Karten und Abonnements für die komplette Spielzeit an der Theaterkasse und online unter der neu gestalteteten Homepage www.theater-trier.de gekauft werden.

Das Abonnement-Angebot wurde mit sieben neuen Modellen auf insgesamt 21 erhöht.