Reportage Wenn das Theater ins Klassenzimmer geht

Die Trierer Theaterpädagogin Carola Ehrt ist von dem Gastauftritt begeistert. Es sei „eine unglaubliche Herausforderung“, ein so komplexes literarisches Werk wie „Die Blechtrommel“ zu verkürzen und ins Klassenzimmer zu bringen. „Plötzlich wird Theater wieder so essenziell, so auf den Punkt gebracht“, sagt sie im Anschluss an die Vorstellung. Durch die Not, auf Kulissen und Technik verzichten zu müssen, entstünden „unglaublich kraftvolle Bilder“, in denen „die emotionale Kraft, die in den Szenen steckt, transportiert“ werde. Im Klassenzimmer könne es gelingen, in einer Stunde jeden Einzelnen anzuspielen und zu erreichen, „was ich im Großen Haus nicht schaffe“.