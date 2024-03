Theatertage Rheinland-Pfalz Mancher Besucher hätte den Schlafsack mitbringen können

Es ist ja fast so wie in einer echten Großstadt – morgens, mittags, abends und nachts Theater – mehr, als man sehen kann. Manche Besucher der rheinland-pfälzischen Theatertage schauen sich täglich ein Bühnenstück an, haben für 99 Euro die Dauerkarte für sämtliche Veranstaltungen gekauft, zu denen alle vier Dreispartenhäuser des Landes zusammengekommen sind. „So was hatten wir in Trier noch nie“, sagt eine Zuschauerin, die mit ihrem Mann jeden Tag in der ersten Reihe sitzt. Anderen Ästhetiken zu begegnen, als man sie vom Theater vor Ort kennt, auch außergewöhnliche Formate wie das VR-Erlebnis im Kellerraum auszuprobieren oder so mitreißend berührende Produktionen wie das Mainzer Kultstück „Sophie, der Tod und ich“ nach dem Roman von Thees Uhlmann zu erleben, das sei eine einmalige Gelegenheit. Nach allen Vorstellungen gibt’s Gespräche, moderiert von Ensemblemitgliedern des Trierer Theaters. Sie müssen aus Zeitgründen manchmal nach einer Stunde abgebrochen werden – so groß ist der Redebedarf beim Publikum.