Theatertage Rheinland-Pfalz in Trier Kulturpolitische Diskussion: Welche Rolle soll das Theater künftig spielen?

Am Samstag starten die Theatertage Rheinland-Pfalz 2024. Neun Tage lang zeigen die Akteure aus Mainz, Koblenz, Kaiserslautern und Trier in über 30 Veranstaltungen, was aktuell auf und hinter ihren Bühnen so alles passiert. Dazu gehören neben Schauspiel, Tanz und Musiktheater auch Puppenspiel, ein großes Requiem, eine Techno-Nacht sowie einige Podiumsdiskussionen. In diesem Rahmen laden das Theater und der Trierische Volksfreund gemeinsam zu einer kulturpolitischen Podiumsdiskussion ein. Unter dem Titel „Was die Welt im Innersten zusammenhält“ befassen sich fünf Kulturexperten am Sonntag, 10. März, ab 19:30 Uhr mit der Frage, welche Rolle das Theater künftig für die Gesellschaft spielen soll und wie es räumlich und ideell dafür aufgestellt sein muss. Es moderieren Thomas Roth, Chefredakteur des Trierischen Volksfreundes, und Elisa von Issendorff, Schauspieldramaturgin am Theater Trier.