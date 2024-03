Theatertage Rheinland-Pfalz Mitreißende Produktionen auf hohem Niveau: So präsentiert sich der Tanz in Rheinland-Pfalz

Tanzen, was die Welt bewegt“, hatte sich vor Jahren ein Schweizer Tanzfestival vorgenommen. Ganz so global war der Anspruch bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz in Trier nicht. Gleichwohl bestätigten die vier gezeigten Tanzproduktionen, dass der Tanz an den vier Mehr-Sparten-Häusern im Land in öffentlicher Trägerschaft einen festen Platz hat und sich mit einem vielfältigen Programm auf hohem Niveau darstellt. Auch wenn Tanzen zu den ältesten menschlichen Ausdrucksformen gehört und sogar älter ist als das Theater selbst, erfährt der Tanz meist nicht dieselbe Wertschätzung wie Musik oder Schauspiel und gilt auch in der Hierarchie der Sparten eher als nachrangig. Umso beeindruckender ist, was die Tanzcompagnien der öffentlichen Theater des Landes leisten, von denen lediglich das Mainzer Haus ein Staatstheater ist. Dort stemmt man inzwischen sogar ein eigenes internationales Tanzfestival.