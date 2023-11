Fernsehen Abschied vom Strahlemann

Die Neuauflagen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 hatten einen anderen Charakter. Sie waren Revival-Shows – „Schau, es gibt wieder Abba… Oh, Udo Lindenberg lebt noch… Und Robbie Willams auch… Take That ist wieder da… Wow, Cher hat ihr Aussehen von 1998 konserviert.“ In diesem Reigen alter weißer Damen und Herren wirkte der 39-jährige Bastian Schweinsteiger wie ein Teenager, der seine Haare grau färbt, um reifer zu wirken. Dennoch passte er perfekt in diese Runde. Denn auch er verkörpert pure Nostalgie – die Erinnerung an eine Zeit, als der deutsche Fußball noch Freude machte. Und Thomas Gottschalk? Der 73-Jährige sieht mittlerweile aus wie ein 61-Jähriger, der gern als 49-Jähriger rüberkommen würde. Das ist natürlich fatal. Gottschalks Kapital war immer seine Jugendlichkeit. Er war der Lümmel von der ersten Bank, dem am Ende doch keiner böse sein konnte. Der Strahlemann, der unbekümmert dampfplauderte und flotte Sprüche riss. Dafür liebten ihn die Leute – damals. Heute ist dies anders. In seiner Abschiedsansprache ans TV-Publikum beklagte Gottschalk, er rede mittlerweile zu Hause anders als im Fernsehen. Es bekümmert ihn, dass manche seiner Bemerkungen Shitstorms auslösen. Doch das liegt nicht nur an dünnhäutigen Dauerempörten, die hinter jedem flapsigen Kommentar eine Herabwürdigung wittern, sondern auch an Gottschalks fortgeschrittenem Alter. Der flotte Spruch aus Jugendtagen mutiert zum Altherrenwitz, wenn ihn ein 73-Jähriger äußert. Merke: Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.