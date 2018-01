später lesen Preisverleihung „Three Billboards“ räumt bei SAG-Awards ab FOTO: Vince Bucci FOTO: Vince Bucci Teilen

Die Tragikomödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ist der große Gewinner der diesjährigen Preise von Hollywoods Schauspielerverband SAG. Der Film gewann bei der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles den Preis für das beste Ensemble. dpa