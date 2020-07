Konzerte : Zusatzshow am Nachmittag wegen großer Nachfrage

Zusatzshow am Nachmittag wegen großer Nachfrage

Trier Der niederländische Singer-Songwriter Tim Vantol kommt am Sonntag, 26. Juli, nach Trier. Die Abendshow vor dem Front of House (Arena) um 19 Uhr ist bereits ausgebucht. Wegen der Corona-Hygienebestimmungen müssen sich alle Gäste im Vorfeld anmelden.

Dabei kostet die Show keinen Eintritt, das Publikum darf aber einen selbstgewählten Betrag spenden. Da die Nachfrage so groß ist, spielt Tim Vantol am Nachmittag noch eine Zusatzshow. Ab 15 Uhr steht er erstmals an diesem Tag auf der Bühne.