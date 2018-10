später lesen Hamburg Tina Turner präsentiert Musical-Hauptdarstellerin FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Pop-Legende Tina Turner (78, „Simply the Best“) hat in Hamburg persönlich die Hauptdarstellerin ihres neuen Musicals vorgestellt. „Heute bin ich stolz auf das, was ich in meinem Leben erreicht habe“, sagte die Sängerin am Dienstag bei der Präsentation im „Mojo Club“. dpa