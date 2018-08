Tipps für die Normalgestörten

Stefanie Stahl präsentiert beim Eifel-Literatur-Festival in Bitburg „Das Kind in dir muss Heimat finden“ Von Christina Bents

Es ist ein optimistisches Buch, das Stefanie Stahl geschrieben hat. Dabei verspricht die Psychologin aus Trier viel, nämlich, dass es der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme ist. Viele Menschen scheinen ihr und dem Buch das zuzutrauen, denn es wurden bereits 400 000 davon verkauft, und es steht in der 140. Woche in der Spiegel-Bestsellerliste, auf Platz eins oder zwei, in der Kategorie Sachbuch.

Ein wenig relativiert Stefanie Stahl , die in den vergangenen 15 Jahren sieben Bücher geschrieben hat, bei ihrer Lesung vor ausverkauftem Haus in Bitburg die Wirkung ihres Buchs, indem sie sagt: „Ein Buch alleine löst noch keine Probleme“, aber sie hat Problemlösungsstrategien entwickelt, die man mit einem Arbeitsbuch praktisch umsetzen kann. Es geht dabei darum, Probleme hinter den Problemen zu erkennen. Dazu hat sie ein einfaches Beispiel angeführt: Ein Paar, er heißt Michael, sie Sabine, streiten oft über Kleinigkeiten. Beispielsweise bekommt er einen Wutanfall, weil sie beim Einkaufen seine Lieblingswurst vergessen hat, sie weint und spricht einige Zeit darauf, nicht mehr mit ihm. Anstatt so zu reagieren, dass man mal etwas vergessen kann, reagiert Michael mit der Interpretation, „Ich bin nicht wichtig“. Die löst eine Kränkung und Wut aus, die im Streit endet. Diese Interpretation „ich bin nicht wichtig“, ist seit seiner Kindheit fest verankert, denn er ist mit vier Kindern aufgewachsen, und beide Eltern waren selbstständig. Die Lösung liegt für die in Trier praktizierende Psychologin darin, diese Interpretation zu erkennen und umzuschalten in eine neutrale Beobachterperspektive, in der man erkennt: „Man kann auch mal was vergessen.“

Dabei ist ihr wichtig, nicht alle Probleme, die man im Erwachsenenleben hat, auf die eigenen Eltern zu schieben, denn die sind auch nicht perfekt, sondern, dass man auf sich selbst achtet und die Verantwortung für Dinge, die man selbst verantwortet, auch übernimmt. Stahls Vortrag war sehr unterhaltend und anschaulich, etwa als sie meinte, ihr Buch habe für alle „Normalgestörten“ eine Problemlösungsstrategie. „Schwergestörte lesen dieses Buch eher nicht, die gehen in die Politik.“ Anschließend nahm sie sich Zeit für die Besucher und signierte fleißig Bücher. chb