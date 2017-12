später lesen Anteilnahme Tod von Popsänger Jonghyun erschüttert Südkorea FOTO: Lee Jin-Man FOTO: Lee Jin-Man Teilen

Der Tod des populären südkoreanischen Boygroup-Sängers Jonghyun hat die Fans des K-Pop erschüttert. Der 27-jährige Frontsänger der fünfköpfigen Popgruppe SHINee wurde am Montag bewusstlos in einer fremden Wohnung in Seoul aufgefunden und später in einem Krankenhaus für tot erklärt, wie südkoreanische Zeitungen am Dienstag berichteten. dpa