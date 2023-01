Schmähpreise : Tom Hanks für drei „Razzies“ nominiert

Los Angeles Das ist schon rekordverdächtig: Tom Hanks könnte der große „Gewinner“ bei den Spottpreisen „Razzies“ werden.

Hanks ist gleich in drei Sparten nominiert: als „schlechtester Schauspieler“ in der Rolle als Gepetto in Disney's „Pinocchio“, für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic „Elvis“ und in der Sparte „schlechtestes Leinwandpaar“ - für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem „lächerlichen“ Akzent in „Elvis“.