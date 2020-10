Ausstellung : Einladung für Kunstfreunde ins Atelier

Stipshausen/Hermeskeil Eine Anlaufstelle für Freunde edler Steine ist das Atelier Tom Munsteiner in Stipshausen, Kreis Birkenfeld. Jutta und Tom Munsteiner laden vom 10. bis 25. Oktober zu ihrer Hausausstellung ein. Zu sehen sind Schmuckstücke der Gastgeber.

Die Goldschmiedin aus Hermeskeil zeigt Stücke aus ihrer Werkreihe „Earth Painting meets Gemstone Reflections“, während sich Tom Munsteiner mit dem komplexen Turmalin beschäftigt. Schwiegervater Bernd Munsteiner stellt sein jüngstes Wandbild vor. Zu sehen sind zudem Schmuckstücke von Alishan Halebian und Jeremy May, Bilder von Sara Gaqa und Keramiken von Carolyn Genders. Die Ausstellung in Stipshausen, Wiesenstraße 10, ist auch am Wochenende, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Künstler um Voranmeldung per E-Mail unter munsteiner@t-online.de oder per Telefon, unter 06544/600. Einen Vortrag zu Sara Gaqas Bildern hält die Galeristin Barbars Lenhard am Samstag, 10. Oktober, um 11 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten.