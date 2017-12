später lesen Unesco Tradition des Orgelbaus ist Immaterielles Kulturerbe FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland ist in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. Die Entscheidung wurde am Donnerstag bei der Tagung des Unesco-Komitees auf der südkoreanischen Insel Jeju bekanntgegeben. dpa