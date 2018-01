später lesen Spottpreise „Transformers“ hat Chancen auf „Goldene Himbeere“ FOTO: Ian West FOTO: Ian West Teilen

Der Actionfilm „Transformers: The Last Knight“ hat in diesem Jahr die besten Chancen auf eine „Goldene Himbeere“. Der fünfte Teil der „Transformers“-Reihe wurde gleich für neun der Spott-Trophäen nominiert, wie die Veranstalter in der Nacht zum Montag in Los Angeles mitteilten. dpa