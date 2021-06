LUMA Arles : Traum einer Schweizer Milliardärin - Mega-Projekt in Arles

Arles Mit LUMA Arles der Schweizer Milliardärin Maja Hoffmann öffnet eines der größten privaten Kunst-und Kulturprojekte Europas. Das Highlight: der spektakuläre Turm von Frank Gehry.

Schon während ihres Studiums des Films sammelte sie zeitgenössische Kunst. Ende der 1990 Jahr begann sie, in Zusammenarbeit mit Künstlern und Institutionen zahlreiche Kunstprojekte zu produzieren. So sei allmählich die Idee eines Ortes der Kreation und des Austausches zwischen Künstlern, Intellektuellen und Wissenschaftlern entstanden, sagte sie.

Was sie zu Beginn von LUMA - der Name ist ein Kunstwort aus den Vornamen ihrer beiden Kinder Lukas und Marina - noch eine „Utopie für eine Kulturinstitution des 21. Jahrhunderts nannte, ist heute Wirklichkeit geworden. In mehr als zehn Jahren hat die Geschäftsfrau und Dokumentarfilmproduzentin auf dem Parc des Ateliers mitten in der Stadt einen riesigen Komplex mit mehreren Ausstellungshallen, einer Künstlerresidenz, einem Park, einem Café und Restaurant geschaffen, dessen Blickfang der spektakuläre Turm von Gehry ist.