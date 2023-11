Konzerte Trevor Horn freut sich auf deutsches Publikum

Vor den bevorstehenden Auftritten sei er „ein bisschen nervös“, sagte Horn. Als Produzent hat der Musiker in den vergangenen Jahrzehnten mit weltweit bekannten Musikgrößen wie Paul McCartney, Tina Turner, Frankie Goes to Hollywood und Seal zusammengearbeitet. Auch bekannte Hits wie „All the Things She Said“ (t.A.T.u) und „Boddies“ (Robbie Williams) hat er produziert. Bekannt wurde er 1979 mit dem Hit „Video Killed The Radio Star“ als Sänger der Band The Buggles.