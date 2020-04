Regisseur Francis Lawrence : „Tribute-von-Panem“-Vorgeschichte wird verfilmt

Regisseur Francis Lawrence kommt 2018 zur Premiere des Agenten-Thrillers „Red Sparrow“ in New York. Lawrence soll die Vorgeschichte der Fantasy-Saga „Tribute-von-Panem“ inszenieren. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa.

Los Angeles Nach drei „Tribute-von-Panem“-Folgen soll Regisseur Francis Lawrence nun auch die Vorgeschichte der Fantasy-Saga inszenieren.

Das Hollywood-Studio Lionsgate gab bekannt, dass neben Francis Lawrence (49) auch die Produzentin Nina Jacobson und Drehbuchautor Michael Arndt („Little Miss Sunshine“) bei der Buchverfilmung von „The Ballad of Songbirds and Snake“ an Bord sind.